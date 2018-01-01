ساري متجاهلًا موراتا: هازارد هو مهاجمي الأول

ماوريزيو ساري المدير الفني لتشيلسي يتجاهل موراتا ويؤكد أن هازارد هو خياره الأول في مركز المهاجم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي على سعادته الكبيرة بمستوى لاعبه البلجيكي إيدن هازارد خلال الفترة الماضية رفقة البلوز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أكد خلالها المدير الفني الإيطالي أنه يفضل هازارد في الهجوم كخيار أفضل من الاسباني ألفارو موراتا.

وقال ساري: "نحتاج لنحصل على المزيد من التوازن في الملاعب وأن نكون أكثر صلابة، في المباراة الأخيرة فضلت وجود هازارد في الهجوم، وبالمستقبل كل شيء وارد".

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وأضاف: "أعتقد أن موراتا أفضل داخل الصندوق، وأفضل في المساحات الهجومية، لكن يجب أن أقول إن هازارد يتطور كما رأينا في آخر لقاء بالهدف الثاني، لقد هاجم بشكل جيد في المساحات".

وأكمل: "هازارد لاعب مختلف تمامًا عن موراتا، فعندما يلعب مع لاعبي وسط الملعب ويفتح المساحات يكون أفضل من موراتا، هذه طريقة لعب أخرى".

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واختتم تصريحاته بخياراته للمباراة المقبلة والتي تركها مفتوحة وقال: "أريد أن أرى الحالة البدنية لكل لاعبي الفريق أولًا بعد ذلك سأتخذ القرار بعد التدريبات".