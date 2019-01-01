بوتشيتينو غير واثق في الحفاظ على نجوم توتنهام لما بعد يناير

ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام يثير قلق الجماهير بشأن بقاء أو رحيل موسى ديمبلي عن صفوف الفريق.

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أثار ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير قلق جماهير السبيرز بشأن مستقبل اللاعب موسى ديمبلي نجم وسط ملعب الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني لصالح موقع "فوتبول لندن" وأكد خلالها أن مستقبل اللاعب غير واضح بالنسبة له في الوقت الحالي.

وقال بوتشيتينو: "لم يتم اتخاذ القرار بعد فيما يتعلق بمستقبل موسى ديمبلي، لا توجد أي أخبار جديدة بعد مثله مثل كريستيان إيريكسن، الأمور في النهاية ليست بأيدينا".

وأضاف: "نتحدث عنا عن المفاوضات، وهناك أطراف عديدة مختلفة في ذلك الأمر، على الجميع أن يرى ما الذي يريده الآخر في تلك المفاوضات".

وعن إمكانية رحيل ديمبلي في يناير: "لا أعلم حقًا، هذا قرار النادي في المقام الأول، لكن بكل تأكيد اللاعب سيكون له رأيًا هامًا هو ومن معه".

جدير بالذكر أن اللاعب لديه عقدًا مستمرًا مع فريق توتنهام هوتسبير حتى نهاية الموسم الجاري، ويمكنه الرحيل بشكل مجاني في الصيف المقبل حال لم يجدد تعاقده.