بوتشيتينو يلقي باللوم على الملعب الجديد في الفشل بالتتويج بالألقاب

ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام يلقي باللوم على الانتقال لملعب جديد فيما يتعلق بفشل فريقه في التتويج بالألقاب خلال الفترة الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام أن فريقه يعاني من حالة تراجع بمسيرة التطور بسبب الوضع الحالي للملعب الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوتشيتينو وأكد خلالها أن الفريق فقد الاستقرار عندما انتقل لخوض المباريات بملعب ويمبلي.

وقال بوتشيتينو: "نحن دومًا ما نكون قريبون للغاية من التتويج بالألقاب والوصول للمباريات النهائية، لكن تحقيق تلك الألقاب دومًا يكون الأمر الأصعب بالنسبة لنا".

رونالدو: تعرضت لمؤامرة في إنتر وهذا غير موجود في إسبانيا

وأضاف: "في الوقت الحالي الفريق كان في حاجة لدفعة أخيرة، ما الذي حدث؟ نحن نبني ونبني لكن بعد ذلك رحلنا من وايت هارت لين وانتقلنا لومبيلي".

وأكمل: "الكل كان لديه شكوك في كيفية تعاملنا مع الأمر، لكن العديد من الأمور في عملية انتقالنا تعطل مسيرة التطور الخاصة بالفريق وتبعدنا عن الانتصارات".

بعد خطف دي يونج - باريس سان جيرمان يجهز خطة الانتقام من برشلونة

واختتم تصريحاته: "عندما انتقل أرسنال لملعب جديد عانى من مشاكل عديدة، وفي آخر مواسمنا بالملعب القديم حققنا سلسلة انتصارات رائعة لكن لا أحد يتحدث عن ذلك".