إيكاردي يدعم واندا نارا في صراعها مع إنتر

ماورو إيكاردي مهاجم إنتر يدعم زوجته في مفاوضات التجديد مع إنتر بعد انتشار أخبار عن عقوبته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

خرج اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر الإيطالي مقدمًا الدعم لزوجته واندا نارا التي تقود مفاوضات تمديد تعاقده مع النيراتزوري.

جاء هذا في صورة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" وسخر خلالها من أنباء عقوبته وإيقاف التفاوض بين الإدارة وبين واندا.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن إدارة نادي إنتر قد أوقفت التعامل مع واندا نارا بعد تصريحات مسيئة منها للنادي والإدارة، وستتعامل مع ممثلي اللاعب فقط.

وكتب اللاعب: "أريد الإيضاح أنني سعيد بالعمل الذي نقوم به معًا، وأثق في قرارات واندا وعملها حتى نهاية مشواري".

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وخرجت واندا في تصريحات صحفية سابقة وأكدت لصحيفة "آس" أن المفاوضات مع إدارة انتر توقفت وأن اللاعب بعيد للغاية عن تمديد تعاقده، كما كشفت عن وجود مفاوضات مع ناديين في إنجلترا واسبانيا.

جدير بالذكر أن إيكاردي يعد ضمن اهتمامات عدد من كبار أندية أوروبا، في مقدمتهم ريال مدريد الذي لا يزال يبحث عن تعويض مناسب لكريستيانو رونالدو.