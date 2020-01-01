مان سيتي ضد آرسنال: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة آرسنال ضد مان سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-2020، والذي يستضيفه ملعب ويمبلي.

آرسنال × مانشستر سيتي

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تشكيل آرسنال:

التشكيل | 3-4-3

إميليانو مارتينيز

كيران تيراني - ديفيد لويز - شكودران موستافي

مايتلاند نيلس - جرانيت تشاكا - داني سيبايوس - هيكتور بيليرين

ألكسندر لاكازيت - بيير أوباميانج - نيكولاس بيبي

البدلاء: سوكراتيس - لوكاس توريرا - ماتيو سميث - سياد كولاسيناك - ريس نيلسون - بوكايو ساكا - روب هولدينج - جوسيف ويلكوك

📋 Here it is - our semi-final team news!



🇬🇦 @Aubameyang7 starts

🇫🇷 @LacazetteAlex starts

🇨🇮 And so does Nicolas Pepe



😉



#️⃣ #EmiratesFACup — (@Arsenal) July 18, 2020

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-2-3-1

إيديرسون

بنيامين ميندي - إمريك لابورت - إيريك جارسيا - كايل والكر

إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروينه

رحيم ستيرلينج - دافيد سيلفا - رياض محرز

جابريل جيسوس

البدلاء: زينتشينكو - سكوت كارسون - فيل فودين - جواو كانسيلو - جون ستونز - نيكولاس أوتاميندي - بيرناردو سيلفا - رودريجو - فيرناندينيو

يُنظر إلى هذه المباراة على أنها مباراة الاستاذ والتلميذ، حيث كان ميكيل أرتيتا أحد أفراد الطاقم الفني لجوارديولا قبل أن ينتقل في منتصف هذا الموسم لتدريب الجانرز.

بالنسبة للسيتي في أن تحقيق لقب الكأس ضرورة ملحة بعد الفشل في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يسعى آرسنال المنتشي بفوزه على ليفربول أن يعود للتتويج بالألقاب كما أن الفوز بالكأس سيضمن له اللعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي