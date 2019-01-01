ماني يوصي قائد واتفورد بالاهتمام بالولد الخجول

حديث جانبي بين ماني وقائد واتفورد

رصدت عدسات المصورين، حديث نجم ليفربول ساديو ماني مع قائد واتفورد في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، بعد مباراة عصر اليوم السبت، التي انتهت بثنائية محمد صلاح.

وتفوق أسد التيرانجا على نفسه كالعادة، بإهدار الفرعون التمريرة الحاسمة التي سجل منها هدف الريدز الأول، في المباراة التي احتضنها ملعب "أنفيلد روود".

وكرر تفوقه بإرسال العرضية التي وصلت في النهاية لزميله المصري، ليسجل هدف تأمين الثلاث نقاط بكعب القدم في الدقيقة 90.

وبعد المباراة، شوهد مهاجم ساوثامبتون السابق في حديث جانبي مع قائد واتفورد تروي ديني، ليطلب منه الاعتناء والاهتمام بمواطنه السنغالي إسماعيل سار.

وقال ماني بعد عناقه مع ديني "اعتني بولدي الصغير (سار)، إنه صبي خجول .. خجول جدًا".

وأضاف هداف ليفربول الذي حُرم من هدف في المباراة بعد مراجعة تقنية (VAR) "يحتاج فقط التحدث بالإنجليزي، لكنه يتعلمها. وهو ولد طيب".

وختم رسالته مبتسمًا "أراك لاحقًا".

ويعتبر سار أغلى صفقة في تاريخ واتفورد، بالتوقيع معه مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، مع ذلك لم يُحدث التأثير المنتظر منه حتى الآن.

وكان ظهوره أمام أحمر الميرسيسايد هو العاشر بالنسبة له مع الفريق، وخلال هذه المباريات لم يُسجل سوى مرة واحدة في ليلة السقوط أمام ساوثامبتون بنتيجة 2-1.