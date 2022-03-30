ماني يواسي صلاح: كنت محظوظًا مرتين أمام مصر

كشف مهاجم السنغال ساديو ماني أنه كان محظوظًا على المصري محمد صلاح في مرتين حتى الآن.

وكان منتخب السنغال قد استطاع خطف بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022، وذلك بعد فوزه الدرامي على نظيره المصري بضربات الترجيح.

وسدد مهاجم ليفربول ضربة الجزاء الحاسمة التي اختتم بها اللقاء، وأعلنت عن تواجد السنغال في كأس العالم.

وليست هي المرة الأولى التي يتفوق فيها ماني على صلاح، فمنذ شهور استطاع السنغالي الحصول بكأس أمم أفريقيا، وذلك بالفوز على المنتخب المصري في النهائي.

وكانت المباراة قد انتهت بضربات الجزاء أيضًا، وتكرر نفس سيناريو ماني في تسديده للضربة الأخيرة.

وتحدث ماني عن مباراة منتخب بلاده أمام مصر، وعن تفوقه على زميله في ليفربول محمد صلاح.

وعند سؤاله عن صلاح قال ساديو إلى قناة "ONTime Sports" المصرية: "لقد فزت مرتين وهو خسر مرتين، وكنت أكثر حظًا في التفوق".

وواصل: "أنا فخور جدا بأننا فزنا بكأس الأمم الأفريقية وتأهلنا الآن لكأس العالم، إنه حلم كان لدي".

وعن مواجهة المنتخب المصري اضاف "اعتقد انها كانت مباراة صعبة لكلا الفريقين".

واختتم: "جماهيرنا دفعتنا للفوز ولم نتوقف عن القتال. كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، لكننا ضغطنا للتسجيل".

جدير بالذكر أن المنتخب السنغالي قد ضمن تأهله بجانب الكاميرون والمغرب وتونس وغانا إلى مونديال قطر 2022.

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