ماني يُطمئن جماهير ليفربول: فخور أكثر من أي وقت مضى لكوني لاعباً للريدز

تصريحات إيجابية قبل العودة من التوقف الدولي

طمأن الدولي السينجالي نجم نادي ليفربول ساديو ماني جماهير "الريدز" لأنه مستمر مع الفريق وأنه وزملائه سيُكملون الموسم بايجابية محاولين تحقيق أهدافهم.

وان ليفربول مُني بسلسلة هزائم هذا الموسم وضعته في المركز السابع برصيد 46 نقطة بالتساوي مع ايفرتون بالمركز الثامن وبفارق نقطتين عن توتنهام السادس بـ48 نقطة، في حين أنه في ثمن نهائي دوري الأبطال وسيواجه ريال مدريد لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي المسابقة.

وقال ماني :"أنا سعيد وأستمتع بالمشاركة مع زملائي في ليفربول، وفخور أكثر من أي وقت مضى بأن أكون لاعبًا في ليفربول".

وأضاف: "نمر بأوقات عصيبة لذلك علينا أن نبقى متحدين وايجابيين وان نقاتل من أجل تغيير هذا الواقع، وهذا بالفعل ما نحاول القيام به في سعينا للنجاح"، وتابع بالقول: "ما يحصل مماثل لما يمكن أن نواجهه في الحياة، عندما تكون مقاتلاً لا تحاول أبداً تقديم الأعذار، نريد فقط لجاد الحلول".

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ويُعتبر مردود ساديو ماني التهديفي أحد نقاط تراجع ليفربول هذا الموسم إذ شارك في 37 مباراة وسجل 12 هدفاً وقدّم 5 اسيست، وهي أرقام متراجعة عما كان عليه الموسم الفائت.

وفي تصريح سابق هذا الشهر قال ماني: "بعض الأوقات في المواسم الماضية كانت صعبة، لكنها ليست كالموسم الجاري، لكننا الآن لدينا خبرة أكبر ونعرف كيف يجب أن نتعامل مع تلك الأمور، علينا أن نتحد وأن نبقى على الإيجابية بيننا".

وأكمل: "هدفنا في الوقت الحالي هو أن نصل لأول أربعة مراكز في الترتيب، لن يكون الأمر سهلًا لأننا نواجه أفضل الفرق في أوروبا".

وأنهى تصريحاته: "نحن هنا للتغلب على أفضل الفرق في العالم، وسنقوم بكل شيء ممكن من أجل ذلك ومن أجل تحقيق دوري أبطال أوروبا".