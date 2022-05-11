ماني يرد على أنباء ارتباطه بالانتقال إلى بايرن ميونيخ

علق ساديو ماني، نجم ليفربول، على أنباء ارتباطه بالانتقال إلى بايرن ميونيخ في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسجل ماني هدف فوز ليفربول أمام أستون فيلا في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 33 بالدوري الإنجليزي، حيث حقق الفوز بنتيجة (2/1).

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، إلى أن بايرن ميونيخ مهتم بالتعاقد مع ساديو ماني في الميركاتو الصيفي المقبل.

ماني يُعلق على أنباء ارتباطه بالانتقال إلى بايرن ميونيخ

قال ساديو ماني، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي عقب نهاية مباراة أستون فيلا: "أحاول فقط الاستمتاع بكل لحظة ومساعدة زملائي في الفريق، بدون زملائي فأنا لا شيء، بصراحة أنا سعيد للغاية".

وتابع: "عندما نفوز بالألقاب، أكون أكثر سعادة، أحاول فقط الاستمتاع بكل لحظة ومحاولة التسجيل، الأمر كله يتعلق بالفريق ويسهل الأولاد الأمر بالنسبة لي كما قلت".

ماذا قال ماني عن هدفه في شباك أستون فيلا؟

قال ماني: "في البداية كانت تمريرة عرضية جيدة من لويس دياز، كنت في منطقة الجزاء، وفي هذه اللحظة فكرت في أن أسدد الكرة في الشباك، وهذا ما أحاول القيام به دائماً".

وبسؤاله عن علاقته مع لويس دياز قال: "أنا أعرفه جيداً، إنه لاعب رائع، إلى جانب اللاعبين الآخرين في الهجوم، نحن نعرف بعضنا البعض، نتدرب كل يوم، كنت أعلم أنه سوف يمرر الكرة، لذلك عملت على أن أكون مستعداً لذلك".

جدير بالذكر أن ليفربول يُنافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يأتي الريدز في المركز الثاني برصيد 86 نقطة.

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