ماني يدخل تاريخ البريميرليج بهدفه أمام وست هام

السنغالي ساديو ماني ينفرد بإنجاز جديد باسمه في البريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبح النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول هو أول لاعب أفريقي يتجاوز حاجز العشرة أهداف في خمسة مواسم متتالية في البريميرليج، وذلك بعد هدفه في شباك وست هام يونايتد في المباراة التي استضافها ملعب لندن الأوليمبي في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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ماني البالغ من العُمر 26 عامًا أحرز أهدافه المذكورة بقميصي ساوثامبتون وليفربول، كما أنه أحرز أهدافًا في ثلاث مباريات متتالية للمرة الثانية مع ليفربول في البريميرليج، وذلك منذ أغسطس من عام 2017.

يشار إلى أن ماني صاحب الـ 11 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بفارق خمسة أهداف عن زميله في صفوف الريدز محمد صلاح، متصدر ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 16 هدفًا أحرزهم قبل مواجهة الهامرز.