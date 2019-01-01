ماني يداعب أشرف صبحي: سنتوج ببطولة إفريقيا

البطولة ستشهد منافسة قوية على اللقب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، مع السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول في مقر إقامته في مدينة إسماعيلية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا في مصر، حيث ستشهد الكثير من المنافسة على اللقب.

والتقى أشرف صبحي باللاعب ساديو ماني، أثناء زيارة وزير الشباب والرياضة الإسماعيلية للإطلاع على أخر تجهيزات للبطولة هناك.

ورحب وزير الشباب والرياضة بساديو ماني في مصر وتمنى له التوفيق، حيث رد عليه اللاعب أن السنغال ستتوج بكأس الأمم الإفريقية.

ورد أشرف صبحي على ماني "بكل سرور"، متمنيًا له التوفيق والظهور بشكل مميز في البطولة التي ستقام على أرض الفراعنة.

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وتنطلق البطولة الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة، بمباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى.