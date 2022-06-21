ماني يتجاوز الفحص الطبي ويحصل على زيادة في راتبه مع بايرن ميونخ

النادي الألماني نشط للغاية في سوق الانتقالات هذا الموسم!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وصول السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول إلى ألمانيا من أجل حسم صفقة انتقاله لبايرن ميونخ.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن فيليب كيسلر صحفي صحيفة "بيلد"، والذي نشر صورًا للسنغالي في ألمانيا.

وكان بايرن قد اتفق مع ليفربول على ضم ساديو ماني مقابل 32 مليون يورو، قابلة للارتفاع إلى 41 مليونًا بإضافة بعض المتغيرات.

واتفق النادي الألماني مع ماني على كافة بنود عقده الشخصي معهم، الذي سيكون لمدة ثلاثة مواسم وينتهي في 2025 وسيشهد زيادة في راتبه الأسبوعي.

ماني وصل ميونخ على متن طائرة خاصة من مدينة مايوركا، ونجح في تجاوز الفحص الطبي، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

ماني كان قد مر بموسم رائع قاد فيه منتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الإفريقية والصعود إلى كأس العالم على حساب المنتخب المصري.

جدير بالذكر أن النجم السنغالي الذي انضم إلى صفوف ليفربول في 2016 كان قد أحرز 120 هدفًا بقميص الريدز منهم 90 هدفًا في الدوري الإنجليزي فقط.