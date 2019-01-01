ماني: مكالمة كلوب أوقفت انتقالي لمانشستر يونايتد

كان على وشك الانضمام للشياطين الحمر بعد رحيله عن ساوثهامبتون

أكد المهاجم السنغالي ساديو ماني، أنه كان قريباً من الانتقال لمانشستر يونايتد قبل النضمام لليفربول منذ 3 سنوات.

ماني يستعد لواحدة من أهم مبارياته مع الريدز، عندما يلتقي توتنهام مساء السبت بنهائي دوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ27 عاماً كشف عن اقترابه من الانضمام ليونايتد بعد موسمه الأخير مع ساوثهامبتون.

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وقال ماني:"كنت قريباً منهم بشكل كبير حيث تقابلت مع بعض المسؤولين بمانشستر يونايتد بتلك الفترة".

وأضاف:"كنت هناك وتحدثت مع لويس فان جال، قاموا بتقديم عرض رسمي ولكن في نفس الأسبوع اتصل بي يورجن كلوب".

وتابع:"قال لي أن الأفضل لك الانتقال لليفربول حيث ستعمل مع المدرب المناسب في المكان الصحيح".

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واستكمل:"كان محقاً وقلت وقتها نعم سأذهب إلى ليفربول، لعبت أمام كل الأندية ولكن ضدهم كان لدي شعور خاص يقول لي هذا الفريق الأفضل لك".

يذكر أن ماني أصبح من الأعمدة الأساسية لليفربول منذ انضمامه، حيث حصل على هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالمناصفة مع الثنائي محمد صلاح وبيير أيميريك أوباميانج.