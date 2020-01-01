ماني: لن نتوقف الآن، وهدفنا الفوز بكل شيء

ساديو ماني نجم فريق ليفربول يؤمن أن تحقيق الدوري الإنجليزي لن يكون الإنجاز الأخير لفريقه.

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول عن أمله في استمرار فريقه بتحقيق الانتصارات فيما تبقى من الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماني لصالح الموقع الرسمي للفريق، وأكد خلالها على سعادته بالعمل رفقة يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وقال ماني: "كلاعبين كرة قدم علينا أن نكون دائمًا متعطشين لتحقيق المزيد، وأن نسعى للخطوة القادمة، وفريقنا عظيم لديه كل شيء للتحسن".

المزيد من الفرق

وأضاف: "علينا أن نثق في أنفسنا ونستمر في العمل بشكل قوي، ومن الهام أن نحافظ على تواضعنا، كل ذلك سيساعدنا على تحقيق المزيد".

وأردف عن كلوب: "هو مدرب عظيم والجميع سعيد بوجوده معنا، أنا محظوظ للعمل معه بكل تأكيد، لقد تطورت كثيرًا كلاعب وكشخص تحت قيادته".

شيرار: رحيل صلاح عن ليفربول غير منطقي حتى لو طلبه ريال مدريد

وأكمل: "لا يجب أن نتوقف الآن فقط لأننا حققنا لقب الدوري الإنجليزي، فهناك العديد من الأرقام المتاحة لنقوم بكسرها".

وأنهى تصريحاته: "سنقوم بكل شيء من أجل الفوز بالمباريات المتبقية بداية من مواجهة مانشستر سيتي، هذا هو هدفنا".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حسم لقب الدوري الأول له منذ تغيير نظام البطولة وبالتحديد منذ 30 عامًا، قبل انتهاء البطولة بعدة جولات عندما خسر مانشستر سيتي من تشيلسي.