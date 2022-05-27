"ماني كان صلبًا كالصخر وأهم من صلاح"

لاعب سيتي السابق يرى ساديو ماني أكثر أهمية من محمد صلاح في ليفربول.

أكد تريفور سنكلير لاعب منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي السابق أن ساديو ماني يعد أكثر أهمية بالنسبة لليفربول من نظيره محمد صلاح.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "تووك سبورت"، وأكد خلالها أن صلاح ربما يكون يملك معدل تهديف أعلى من ماني، لكن الأخير له أهمية أكبر.

ماذا قال لاعب مانشستر سيتي السابق عن صلاح وماني؟

“ماني ترك بعض علامات الاستفهام أليس كذلك؟ بالنسبة لي هو على الأرجح أكثر أهمية من محمد صلاح".

وأضاف: "لا بأس لو قلتم لي أنظر إلى معدل تسجيل صلاح للأهداف، لكن انظروا إلى معدل عمل ماني وما الذي يضيفه للفريق، لقد كان صلبًا كالصخر".

ما هي أرقام ماني وصلاح في ليفربول؟

ساديو ماني لعب 268 مباراة بقميص ليفربول منذ أن جاء من صفوف ساوثامبتون بمعدل 21 ألفًا و503 دقيقة في كل البطولات، وسجل 120 هدفًا وصنع 48.

بينما خاض النجم المصري 253 مباراة بقميص الريدز، بواقع 20 ألفًا و624 دقيقة وسجل 156 هدفًا وصنع 63 حتى الآن.

جدير بالذكر أن عقدا صلاح وماني في صفوف ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أن كليهما يستطيع الرحيل بشكل مجاني في صيف 2023.