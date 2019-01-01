ماني يؤكد رواية ميلنر لأحداث مباراة بيرنلي وليفربول

ساديو ماني نجم منتخب السنغال فريق ليفربول يؤكد مازحًا رواية زميله جيمس ميلنر لأسباب غضبه يوم مواجهة بيرنلي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت مواجهة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي بين بيرنلي وليفربول غضبًا كبيرًا من النجم السنغالي ساديو ماني جناح الريدز بعد تغييره.

وأشارت تقارير عديدة أن السبب الأساسي خلف غضب ماني هو حالة الأنانية التي تملكت من النجم المصري محمد صلاح خلال المباراة وعدم تمريرة أكثر من كرة خطيرة له.

🇵🇹 رونالدو

🇦🇷 ميسي

🇳🇱 فان دايك



⭕️ احذف اسمًا منهم كان لا يستحق الترشح، وضع اسمًا آخرًا يستحق التواجد بين المرشحين للجائزة ✨ pic.twitter.com/b9sMEbHDsb — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

وأكد يورجن كلوب هذا الأمر في تصريحات بعد المباراة وآخرى لاحقة أدلى بها بالأمس وأكد خلالها أن تمرير الكرات يجب أن يكون قرارًا شخصيًا لكل لاعب.

وحاول اللاعب الإنجليزي جيمس ميلنر أن يلطف الأجواء عقب المباراة حيث نشر صورة من حالة الغضب التي تملكت ماني على حسابه في "إنستجرام" وكتب عليها: "ربما تكون قرائتي للموقف خاطئة، لكنني واثق أن ماني كان غاضبًا لأنني لم أشارك في المباراة".

كلوب: قرار التمرير حرية لكل لاعب

وبعد دقائق قليلة رد ماني على الصورة التي نشرها ميلنر مازحًا ليؤكد صحة ما كتبه الأخير: "هذا هو بالتحديد الذي كنت أشكو منه".

جدير بالذكر أن مباراة السبت الماضي كانت قد انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة ليستمر على قمة الدوري الإنجليزي بـ ١٢ نقطة.