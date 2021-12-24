ماني: أنا أسرع من صلاح، لكنه أفضل لاعب في العالم!

أثنى نجم ليفربول، ساديو ماني، على زميله محمد صلاح، واعتبر أنه الأفضل في العالم حاليًا من دون منازع قياسًا بحجم تأثيره الهائل على الريدز.

ولطالما خرجت شائعات عن أن العلاقة بين ماني وصلاح ليست على ما يرام نتيجة للتنافسية بينهما، لكن يبدو أن النجم السنغالي أراد تبديد هذه الأقاويل مجددًا.

ويستعد ماني للتوجه إلى منتخب السنغال، بينما يقود صلاح مصر في كأس الأمم الإفريقية 2022 والمقرر لها في يناير المقبل على الأراضي الكاميرونية.

ماني في حديث صحفي عندما سُئل عن صلاح أجاب قائلًا "هل يمكنك القول أن هناك لاعب واحد حتى أفضل منه الآن؟".

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كما اضاف صاحب الـ27 عامًا في حديثه "كل أسبوع يُظهر ذلك على أرض الملعب، لا يمكنك الاختلاف في هذا الأمر، إنه الأفضل".

أما عند سؤاله حول سرعتهما، فقال ضاحكًا "في المسافات القصيرة أنا أسرع، أما في المسافات الطويلة فأنا أيضًا أسرع!".

المفاجئ بعض الشيء أن ماني في ختام حواره كشف أن فيرجيل فان دايك هو أسرع لاعبي ليفربول.

وشارك ماني هذا الموسم مع ليفربول في 24 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع آخر بمختلف البطولات.

أما صلاح وفي نفس عدد المباريات، سجل 22 هدفًا وصنع 9 آخرين.