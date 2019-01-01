مانولاس يوافق على الشروط الشخصية للانضمام لنابولي

روما متمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي

اقترب كوستاس مانولاس مدافع نادي روما الإيطالي، من الانتقال لنظيره نابولي خلال سوق الانتقالات الحالي.

مانولاس يمتلك شرطاً جزائياً في عقده مع روما بـ36 مليون يورو، المبلغ الذي أغرى العديد من الأندية لضمه.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن المفاوضات تسير بشكل جيد حتى الآن، وروما مصر على تلقي مبلغ الشرط الجزائي بالكامل..

وأشارت لترحيب روما بتخفيض قيمة الشرط الجزائي بقليل، لمنح اللاعب الفرصة لخوض تحدي جديد بمسيرته.

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وأما بالنسبة للشروط الشخصية، فوافق مانولاس على تقاضي 3.5 مليون يورو سنوياً مع فريقه الجديد.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التعاقد لخمس سنوات، ليبقى الدولي اليوناني مع نابولي حتى 2024.