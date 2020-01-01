مانولاس عن علاقته بكوليبالي: عظيمة

مانولاس اتهم الصحافة بتزييف الحقائق

سخر اليوناني كوستاس مانولاس مدافع نابولي الإيطالي، من الأخبار التي تنشر حول عدم تأقلمه مع زميله في الفريق السنغالي كاليدو كوليبالي.

مانولاس يستعد رفقة نابولي إلى مواجهة فريق لاتسيو يوم السبت في الدوري الإيطالي على ملعب الأولمبيكو.

وقال مانولاس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" إن فريقه سيحاول العودة من الجديد إلى الانتصارات وحصد النقاط في الدوري من جديد.

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وأضاف: "نحن على بُعد 11 نقطة عن المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وهذا كثير للغاية لكننا نعمل على العودة بأي طريقة".

نابولي كان قد خسر الأسبوع الماضي أمام المتصدر إنتر، بثلاثية مقابل هدف، في مباراة قدم فيها أبناء مدية الجنوب أداء على عكس المتوقع، فيما يقدم لاتسيو أداء أكثر من رائع رفقة مدربه سيموني إنزاجي ونجحوا في التتويج بلقب كأس السوبر أمام يوفنتوس.

الثنائي كاليدو كوليبالي ونيكولا ماكسيموفيتش لا يزالان مصابين، لذا من الممكن أن يتم نقل الظهير الأيمن جيوفاني دي لورينزو إلى جانب مانولاس لسد العجز.

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مانولاس أكد أن الصحافة تحاول أن تلقي اللوم على دافع نابولي في خسائر الفريق وهو الأمر الذي يرفضه اليوناني، مشيداً بثنائيته مع كوليبالي.

وتابع: "نقدم أداء أكثر من رائع في دوري الأبطال ومباراة ليفربول خير شاهد على ذلك، تعثرنا في الدوري قليلاً لكنني أتمنى عودته من الإصابة قريباً لنشارك معاً من جديد".

وعن صفقة نابولي الجديدة بالتعاقد مع لاعب لايبزيج الألماني الشاب دييجو ديمي، أكد مانولاس أنه لا يعرفه جيداً لكنه يتمنى أن يمثل إضافة في خط وسط الفريق.

نابولي كان قد تعاقد مع اللاعب اليوناني مطلع الصيف الماضي مقابل 34 مليون يورو قادماً روما في عقد يمتد لمدة 5 سنوات.