مانولاس: سنفوز على إيطاليا ولا أعرف مستقبلي

كوستاس مانولاس لاعب فريق روما يؤكد قدرة المنتخب اليوناني في الفوز على نظيره الإيطالي في تصفيات يورو 2020.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كوستاس مانولاس مدافع كل من روما ومنتخب اليونان على قدرة بلاده في الفوز أمام إيطاليا خلال اللقاء الذي يقام خلال الساعات المقبلة بين الفريقين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مانولاس وأكد خلالها أنه لا يعرف إذا كان يومًا ما سيصبح زميلًا لكيليني لاعب يوفنتوس.

📆نهائي 2017

واصل ريال مدريد تألقه في دوري أبطال أوروبا، واكتسح يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد⚪️⚪️🏆 pic.twitter.com/3EQY6k8jxc — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وقال مانولاس: “أنا أعرف إيطاليا بشكل جيد، لكنني لا أفكر سوى في فريقي بالوقت الحالي، مانشيني يريد لفريقه أن يهاجم ويلعب كرة جيدة وسينتظر النتيجة في نهاية اللقاء، لكننا نملك ثقة ودوافع كبيرة، كما أننا نركز بشكل كبير على الفوز".

وأضاف: "لقد لعبنا بشكل جيد ضد البوسنة بالرغم من أنهم منحونا بعض المتاعب، لكن هذه المرة جماهيرنا ستكون خلفنا لتساندنا ولتقدم الدعم لنا، لقد بدأنا التصفيات بشكل جيد وغدًا سنقدم كل ما في وسعنا".

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وأكمل: "أريد أن أشكر كيليني على كلماته عني، هو واحد من الأفضل في العالم، لكنني لا أعرف إذا كنا سنلعب معًا في المستقبل أم لا".

جدير بالذكر أن اليونان تستضيف إيطاليا مساء الغد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020.