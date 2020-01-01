مانولاس بعد الفوز على إنتر: لم نترشح لنهائي كأس إيطاليا والإياب أصعب

المدافع اليوناني يرفض التقليل من فرص الأفاعي قبل إياب "سان باولو"

تحفظ مدافع نابولي كوستاس مانولاس في حديثه، بعد الفوز على إنتر بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ورغم أن فرص فقراء الجنوب باتت أقوى من الأفاعي قبل إياب "سان باولو"، إلا أن المدافع اليوناني يرى أن الفرص ما زالت 50 – 50 % بين الفريقين.

وبعد المباراة قال لشبكة "راي سبورت" الإيطالية "قدمنا مباراة رائعة هذا المساء، بعد الهزيمة الثقيلة على ملعبنا أمام ليتشي".

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وأضاف "رفعا رؤوسنا أمام فريق قوي يتصدر الاسكوديتو في الوقت الحالي، لكن التأهل لا يزال 50 – 50 بيننا وبينهم".

وحذر من ردة فعل النيراتزوري قائلاً "إنتر فريق عظيم، وسوف يأتون إلى سان سيرو لتقديم أفضل ما لديهم، لذلك لا بديل أمامنا سوى الفوز في مباراة الإياب".

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وأنهى حديثه "عملنا خلال هذا الأسبوع على تحركاتنا الدفاعية لنحسن أدائنا الدفاعي، لكن لسبب ما لا تسير الأمور على ما يرام ضد المنافسين الأصغر".

ويعاني نابولي الأمرين على مستوى الدوري الإيطالي، باحتلال المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة، على بعد 12 نقطة كاملة من أتالانتا صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.