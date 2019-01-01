رغم خسارته برباعية - مانولاس يذكر برشلونة بكابوس روما

مباراة لن ينساها جمهور برشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعاد اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع نابولي، تذكير جمهور برشلونة بمباراته الشهيرة أمام روما، وذلك في الودية التي جمعت الفريقين فجر الأحد.

وفاز برشلونة برباعية نظيفة على نابولي في ثاني اللقاءات الودية بين الفريقين في الولايات المتحدة ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وشهدت الدقيقة 32 اشتباكاً بين مانولاس ومهاجم برشلونة لويس سواريز، ليقوم الأول بالإشارة بثلاثة أصابع، الأمر الذي فًسر على أنه تذكرة بلقاء روما بدوري الأبطال.

👀🔥 ¡OJO! MANOLAS le RECUERDA a SUÁREZ el 3-0 que el BARÇA encajó en ROMA. Minuto 32.



Nápoles 0 - 0 Barça pic.twitter.com/g8hE74ECB1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 10, 2019

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وكان مانولاس بطلاً للعودة الشهيرة لروما على حساب برشلونة قبل عامين في ربع نهائي الأبطال عندما سجل الهدف الثالث وقاد فريقه للانتصار.

وانقل مانولاس هذا الصيف إلى صفوف نابولي قادماً من روما بعدما دفع الأخير الشرط الجزائي في عقده.