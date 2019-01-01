مانولاس: انتقلت لنابولي للقضاء على سيطرة يوفنتوس

المدافع اليوناني يتمنى مساعدة فريقه على تحقيق البطولات

كشف المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، عن السبب الذي دفعه لاختيار الانتقال لنابولي هذا الصيف.

مانولاس رحل عن روما مقابل 36 مليون يورو، مع انضمام أمادو دياوارا لاعب نابولي في صفقة تبادلية للذئاب.

الدولي اليوناني تلقى العديد من العروض الإنجليزية والإيطالية، ولكنه في النهاية قرر الانتقال للعمل مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

وبرر مانولاس هذه الخطوة قائلا:"اخترت نابولي لأنه الفريق الأقرب لإنهاء سيطرة يوفنتوس على الكرة الإيطالية".

وأضاف:الفريق يحاول باستمرار التعاقد مع مجموعة من أفضل اللاعبين للفوز بالبطولات".

ما أفضل صاروخية 🤔🚀pic.twitter.com/d5UOD3s9i9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وتابع:"نمتلك فريقاً قوياً وسأبذل كل ما لدي لمساعدة زملائي على تحقيق المزيد من الإنجازات".

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وفي نهاية حديثه تمنى مانولاس التوفيق لزميله السابق دانيلي دي روسي، مع أنباء توقيعه لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.