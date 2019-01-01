مانشيني يُقلل من أزمة رونالدو وساري ويُثني على قوة إبراهيموفيتش

التقدم في العمر ليس مقياسًا بسبب الدوري الإيطالي..

قلل روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، من حجم الأزمة التي حدثت بين ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس ولاعبه كريستيانو رونالدو، معتبرًا أن مثل هذه الأمور دائمًا ما تحدث في عالم كرة القدم.

وكان ساري قد استبدل رونالدو في مباراة ميلان الأخيرة، وقد بدا الدون البرتغالي غاضبًا من هذا التبديل، قبل أن يُلمح ساري أن هذا القرار كان لدواعي حمايته من الإصابة لا لأسباب فنية.

مانشيني أكد أنه يرى أن الأمر قد تمت المبالغة فيه من قبل الصحافة والجماهير على أي حال، وقال في تصريحات للصحافة "بالفعل، من الصعب دائمًا أن تقوم باستبدال لاعب كبيرة.".

"لاعب مثل رونالدو يصعب تبديله لأنك يمكنك أن تتوقع منه إحداث تغييرات في المباراة بأي وقت. ربما أتى الأمر بعد بعض المشكلات البدنية له في مباراة موسكو، لذلك رأى ساري أن الأفضل هو إخراجه."

كما تابع مانشيني حديثه "هذه الأمور تحدث، لا أرى أي شيء خطير، هذه الأمور يمكن أن تحدث بين اللاعبين والمدربين في الكثير من الأحيان.".

وتطرق مدرب إنتر ميلان الأسبق للحديث حول زلاتان إبراهيموفيتش، والذي انتهى عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ليرتبط اسمه بالعودة من جديد إلى منافسات الدوري الإيطالي، مع حديث حول اهتمام ميلان بإعادة ضم نجمه الأسبق.

بالنسبة لمانشيني، فإن إبرا لديه القدرة على التألق في السيري آ، حيث قال "كان زلاتان واحدًا من أعظم المهاجمين في العالم، لقد سجل العديد من الأهداف. إنه لاعب مثير للاهتمام بسبب جسده القوي، على الرغم من عمره يمكنه أن يؤدي جيدًا في الدوري الإيطالي.".

"لا أعتقد أن وتيرة الدوري الإيطالي قد تغيرت في الخمسين سنة الأخيرة، دورينا لا يستطيع أن يكون مثل الدوري الإنجليزي حيث القليل من الصافرات والمباريات السريعة جدًا."

يذكر أن إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عامًا يحق له الانضمام مجانًا إلى أي فريق في يناير المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق الأمريكي، وقد برز اسم بولونيا مؤخرًا كخيار قوي لضم إبرا إلى جانب الروسونيري.