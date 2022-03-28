مانشيني يحسم مستقبله مع إيطاليا ويُبرر فشل "المونديال" بسببين

حسم روبرتو مانشيني مستقبله مع منتخب إيطاليا عقب أن ألقى رئيس اتحاد كرة القدم الكرة في ملعبه، وذلك عقب الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بالخسارة المفاجئة أمام مقدونيا الشمالية في ملحق التصفيات.

بطل أوروبا 2021 فشل في تصدر مجموعته والتأهل مباشرة للمونديال، إذ خسر البطاقة لصالح سويسرا، وقد أجبر على خوض ملحق التصفيات وكان يُتوقع أن يخوض مباراة حاسمة مع البرتغال، لكنه سهل مهمة كريستيانو رونالدو وزملائه بالخسارة أمام مقدونيا الشمالية.

ماذا قال مانشيني حول مستقبله مع منتخب إيطاليا؟

الآدزوري يستعد لمواجهة تركيا، التي خسرت أمام البرتغال، يوم غدٍ، وقد تحدث مانشيني في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء مؤكدًا استمراره مع المنتخب حتى نهاية عقده على الأقل في 2024.

جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كان قد أبدى رغبته في استمرار مانشيني في منصبه وتجاوزه آلام عدم التأهل لنهائيات المونديال، وأوضح أنه ينتظر قرار المدرب صاحب المسيرة الحافلة مع الأندية.

مانشيني أكد تواصله واتفاقه مع الرئيس جرافينا فكريًا، بقوله "تحدثنا خلال الأيام الماضية ونحن على وفاق فيما يخص مستقبل المنتخب، سنتحدث مجددًا في الأيام القليلة القادمة، دعونا الآن نُركز على مواجهة تركيا وبعدها سنرى أين يُمكننا التحسن مستقبلًا".

تابع "رغم خيبة الأمل الكبرى من عدم التأهل للمونديال، إلا أننا سعيد بالعمل الذي أتممناه خلال السنوات الأربعة الماضية، الفوز باليورو لم يكن الشيء الوحيد الجيد خلال تلك المسيرة. اللاعبون يستحقون الإشادة لما قاموا به، أستطيع رؤية كم هم مميزون، تلك المجموعة استثنائية".

مانشيني: سببان لعدم تأهلنا لمونديال قطر 2022.

المدرب صاحب الـ57 عامًا أكد أن أداء المنتخب الإيطالي خلال التصفيات المؤهلة للمونديال لم يكن سيئًا أبدًا، وقد أعاد عدم التأهل لسببين رئيسيين هما سوء الحظ وعدم استغلال الفرص.

إذ قال "كان علينا الفوز بصدارة المجموعة بفارق نقطتين على الأقل عن سويسرا، كنا نستحق الفوز عليهم في بازل 3-0، إن تذكرون تلك المباراة .. كان علينا أن نُسجل هدفين على الأقل".

أضاف "الحظ تخلى عنا منذ سبتمبر الماضي، لا أستطيع لوم اللاعبين لأنهم لعبوا دومًا كرة قدم جيدة، لكننا افتقدنا للحسم أمام المرمى، ارتكبنا عديد الأخطاء وأضعنا الكثير من الفرص. الحديث الآن لا جدوى منه، ونحن لا نحاول خلق أعذار".

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