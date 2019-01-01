مانشيني يحذر بونوتشي ويعلن عن تغييرات في مباراة فنلندا

أبرز ما قاله روبيرتو مانشيني قبل مواجهة إيطاليا وفنلندا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

حذر روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي قائده ليوناردو بونوتشي من تكرار الأخطاء التي حدثت في مباراة أرمينيا الماضية.

وجاء ذلك في إطار المؤتمر الصحفي الذي عقده روبيرتو مانشيني قبل يوم واحد فقط من مباراة منتخب إيطاليا أمام المنتخب الفنلندي في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وفازت إيطاليا على أرمينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن المباراة شهدت العديد من الأخطاء والتي كان أبرز مرتكبيها هو قائد المنتخب بونوتشي، وهذا ما تحدث عنه مانشيني وأعرب عن ثقته في عدم تكراره مستقبلًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

وقال مانشيني: "أمام فنلندا سيكون هناك العديد من التغييرات عن ما حدث في مباراة أرمينيا وكذلك في المباريات التي خضناها من قبل في هذه التصفيات"

وأضاف: "بونوتشي عليه الحذر فيما هو آت، عليه أن يقدم أفضل ما لديه نظرًا لقيمته التي يعرفها الجميع كلاعب كبير وكقائد للمنتخب في الوقت الحالي"

وتابع: "نحن نسير بشكل جيد ونتمنى مواصلة تقديم الأداء الجيد وكذلك تحقيق النتائج الإيجابية، هذه المرحلة تحتاج إلى الكثير من العمل حتى نصحح أخطاء الماضي ونستعيد مكانتنا الطبيعية في كرة القدم والتي يعرفها الجميع أيضًا"

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يذكر أن إيطاليا قد فازت بجميع مبارياتها في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 حتى الآن، ويسعى الأتزوري إلى مواصلة هذه النسق الإيجابي.