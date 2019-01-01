مانشيني: وقعنا في مجموعة متوازنة والتأهل غير مضمون

رد فعل روبيرتو مانشيني بعد وقوع إيطاليا مع تركيا وسويسرا وويلز في كأس الأمم الأوروبية

قال روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا إن مجموعة الأتزوري في كأس الأمم الأوروبية متوازنة وتحمل كل الاحتمالات وتعطي حظوظًا للجميع.

وكانت قرعة يورو 2020 قد أسفرت عن وقوع المنتخب الإيطالي في المجموعة الأولى رفقة منتخبات تركيا وويلز وسويسرا.

وعقب القرعة، أبدى روبيرتو مانشيني رضاه عن مجموعة المنتخب الإيطالي، كما تحدث عن رغبته في استغلال الوقت المتبقي من أجل الاستعداد بالصورة الأمثل لمنافسات اليورو.

وأضاف: "المجموعة متوازنة إلى حد كبير، لا يوجد مرشح أبرز ولسنا مرشحًا فوق العادة كما يقال، الجميع يملك حظوظًا متساوية في التأهل"

وتابع: "لقد تابعت مباريات المنتخبات التي ستنافسنا خلال التصفيات وقدموا أداء مميزًا يجعلم قادرين على المنافسة والوصول إلى أدوار متقدمة.

وأردف: "نحن نفكر الآن في كيفية الاستعداد الأمثل، أمامنا 6 أشهر علينا أن نحاول من خلالها الوصول إلى أعلى مستوى حتى نكون مرشحين للمنافسة على لقب البطولة"

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يذكر أن مباراة الافتتاح لكأس الأمم الأوروبية 2020 ستقام في العاصمة الإيطالية روما على ملعب الأولمبيكو بين إيطاليا وتركيا في الثاني عشر من يونيو المقبل.