مانشيني: وضعنا الضغط على أنفسنا أمام فنلندا

روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا يؤكد أن فريقه هو من عقد مواجهة فنلندا على نفسه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي عن سعادته بنتيجة منتخب بلاده أمام فنلندا في الجولة السادسة من تصفيات أمم أوروبا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، وأكد في تصريحات أن الفريق هو من عقد المواجهة على نفسه بعدم حسمها بشكل مبكر.

عشّاق الأزوري 🔵🇮🇹

💡هل تعلمون أن هدف إيموبيلي الذي سجّله الليلة هو هدفه الأول مع المنتخب منذ 733 يومًا 👀 pic.twitter.com/41wbr6AfkA — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وقال مانشيني: "لقد كان هناك بعض المعاناة بالنسبة لنا، لكننا من خلقناها لأنفسنا، لقد سيطرنا على المباراة وأهدرنا الكرات بشكل سهل، رغم ذلك قدمنا مواجهة جيدة بشكل كبير، بالرغم من لحظات الرعب التي عشناها عندما كانت النتيجة هدف لكل فريق".

وأضاف: "علينا أن نتطور، تلك المباريات صعبة وتستمر في أن تكون أصعب بكل مرة، لكن من الإيجابي أن نسيطر على المواجهة خارج أرضنا، خاصة أننا غيرنا كثيرًا في تشكيلتنا عن اللقاء الأخير".

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وأكمل: "نيتنا هي أن نستمر في الهجوم طوال الوقت، وهذا يعني أننا سنسمح ببعض الفرص أن تأتي على فريقنا، لقد فرطنا في كرة جاء منها ركلة جزاء، وضعت علينا بعض الضغط لكننا عدنا في اللقاء".

واختتم بالحديث عن إصابة إيمرسون: "هي ليست خطيرة، لقد أخرجناه فقط لنتأكد أن الأمور لن تصبح أسوأ فيما بعد".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز المنتخب الإيطالي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتصدر مجموعته بـ ١٨ نقطة من ست انتصارات متتالية.





