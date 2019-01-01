مانشيني: لو كانت تجربتي كلوب وبوتشيتينو في إيطاليا لتم قتلهما

مانشيني مدرب إيطاليا يتحدث عن تجربتي يورجن كلوب مع ليفربول وماوريسيو بوتشيتينو مع توتنهام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن تجربتي يورجن كلوب في ليفربول وماوريسيو بوتشيتينو في توتنهام.

وكان كلا المدربين قد خسر مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام وبرشلونة.

واقترب كلوب من موسم كامل ثالث على التوالي بدون ألقاب، كما اقترب بوتشيتينو من من موسمه الرابع بلا ألقاب كذلك.

وحول ذلك، قال روبيرتو مانشيني إن هذه التجربة لو حدثت لكلوب أو بوتشيتينو في إيطاليا ربما تتسبب في قتلهما.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "ليفربول وتوتنهام تعتبر أندية من الأربعة الكبار في إنجلترا على الأقل خلال الوقت الحالي والمواسم الأخيرة"

وتابع: "بالنظر إلى إيطاليا فإن الدعم المادي والجماهيري الذي حصل عليه كلاهما لم يكن ليستمر في حال استمرت فترة غياب الألقاب"

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يذكر أن روبيرتو مانشيني قد حقق لقب الدوري الإيطالي من قبل في ثلاثة مواسم متتالية كمدرب للنيراتزوري.