مانشيني: لاعب نابولي سيلعب مع إيطاليا قريباً

تألق كبير للاعب مع الفريق الجنوبي محلياً وأوروبياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، أن جيوفاني دي لورنزو، مدافع نابولي، سيتم توجيه الدعوة له في الفترة المقبلة لتمثيل الأتزوري.

اللاعب الشاب تألق مع البارتينوبي منذ انضمامه هذا الصيف قادماً من إمبولي مقابل قرابة تسعة ملايين يورو.

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وقال مانشيني مع "إلماتينو": "أعرفه، في الماضي استدعيته لمعسكر كوفرشيانو، لا أحتاج لمباراة لمعرفة قيمته".

وأكمل: "يملك جودة كبيرة ويحتاج فقط للخبرة على مستوى معين، ولكن أعتقد أنه سيكون حاضراً مع المنتخب بالمستقبل".

وعن لورينزو إنسيني: "بالنسبة لي هو جناح أيسر، ولاعب مهم، يحتاج أن يدافع أقل حتى لا يتعب ويساعد الفريق هجومياً".

وحول مباراة نابولي وليفربول: "تعجبت من كم المهاجمين الذين دفع بهم أنشيلوتي، تلك مباراة لو تقبلت هدف ستخسر، ولو سجلت تكسب، هذا ما فعله كارلو".

وأردف: "عرض شجاع وروح كبيرة للغاية من نابولي، وذلك ما أريده من فريقي الإيطالي كذلك".

وقد تضمن إيطاليا رسمياً تأهلها لأمم أوروبا 2020 المقبلة الشهر القادم حال الانتصار على اليونان.