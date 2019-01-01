مانشيني: سنبذل كل ما لدينا لنسيان كارثة المونديال

إيطاليا تلعب من أجل الفوز فقط ضد اليونان بتصفيات اليورو

أكد روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن الفوز هو شعاره الوحيد خلال مواجهته مع المنتخب اليوناني.

إيطاليا تواصل مشوارها في تصفيات يورو 2020، عندما تلعب أمام اليونان غداً السبت خارج ملعبها.

وقال مانشيني قبل المباراة:"لا يمكننا تغيير الماضي، الجميع يشعر بالإحباط لعدم التأهل لكأس العالم 2018، لأنها كانت المرة الأولى منذ 60 سنة".

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وأضاف:"يجب علينا تفادي تكرار هذه الواقعة مرة أخرى في تصفيات اليورو والمشاركة بالبطولة، واعتبار ما حدث دافع إضافي لنا".

وعن مواجهة اليونان:"لا نعرف الطريقة التي سيلعبون بها حتى الآن، ظهروا بأسلوب مختلف في آخر مباراتين لهم".

وتابع:"بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة، هم يقدمون مستوى مميز في الفترة الأخيرة ويلعبون كرة قدم جيدة".

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وأما أسلوبه:"سنحاول اللعب بنفس العقلية والحفاظ على الشكل الهجومي بطريقتنا، وسنخوض اللقاء من أجل الفوز لتخطي تلك المرحلة الصعبة".

الاختيار بي أندريا بيلوتي وتشيرو إيموبيلي وجيانلوكا لابادولا بخط الهجوم:"لم نقرر حتى الآن، ربما لا نرى بعض اللاعبين على الدكة من الأساس، لدينا 5 مهاجمين وهناك مباراة أخرى بعد 3 أيام".

يذكر أن إيطاليا ستلعب ضد البوسنة والهرسك بعد مواجهة اليونان في 11 يونيو الجاري.