مانشيني: سجل الانتصارات؟ أريد الفوز بكأس العالم مرتين

مانشيني يتحدث عن السجل الذي يريده

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال روبيرتو مانشيني المدير الفني للمننتخب الإيطالي إن السجل الذي يريده بالفعل هو تحقيق كأس العالم لمرتين متتاليتين لكي يعادل رقم فيتوريو بوتزو الأبرز في تاريخ الكرة الإيطالية.

وواصل المنتخب الإيطالي سلسلة انتصاراته بالفوز على منتخب اليونان، ليصل إلى 9 انتصارات متتالية في مباريات رسمية، في رقم لم يتحقق منذ سنوات طويلة.

وتمكن المنتخب الإيطالي من تحقيق الفوز على مضيفه منتخب ليشتنشتاين بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

كان هذا فيما يخص التصفيات، أما على مستوى الأرقام القياسية، فإن سلسلة الانتصارات الحالية والتي وصلت إلى 9 مباريات عادلت أطول سلسلة انتصارات في تاريخ المنتخب الإيطالي.

وحقق المنتخب الإيطالي في ثلاثيات الفرن الماضي سلسلة انتصارات بلغت 9 مباريات رسمية مع فيتوريو بوتزو، الرجل الفائز مع إيطاليا بكأس العالم في 1934 و1938..

وحول ذلك، قال روبيرتو مانشيني إن هذه الأرقام تكون تتويجًا للعمل الكبير والمستمر من المجموعة كاملة، مؤكدًا أن النتائج التي حققها المنتخب الإيطالي مؤخرًا كانت مميزة.

وأضاف: "سنلعب من أجل حلم أكبر الآن، علينا التفكير في كيفية التتويج بكأس الأمم الأوروبية تلك، أمامنا عام من الآن وعلينا الاستعداد والتطور بشكل أكبر"

وتابع: "يراودني حلم كأس العالم، والتتويج به سيكون أكثر ما أتمنى مع المنتخب الإيطالي، ولكن لا بد من تقسيم أهدافنا واللعب من أجل كل هدف على خدى"

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يذكر أن المنتخب الإيطالي كان قد غاب عن منافسات كأس العالم الأخيرة في روسيا، وذلك بعد خسارته من المنتخب السويدي في الملحق المؤهل للبطولة.