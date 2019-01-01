مانشيني يهاجم بالوتيلي ويتوقع بطل الدوري الإيطالي

موسم واعد على الأبواب في إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توقع مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني شكل المنافسة في السيري آ، وشن هجوماً على مهاجم البلاد ماريو بالوتيلي بسبب وضعيته الحالية.

وحتى الآن، يبقى بالوتيلي بلا نادي بعد تركه مارسيليا نهاية الموسم المنصرم وفشله في الاتفاق مع فلامينجو، بانتظار نتيجة مفاوضاته مع بريشيا.

وقال مانشيني مع "لاجازيتا": "هو في التاسعة والعشرين ولا يملك نادياً، ولا يتدرب بشكل منتظم، الأمر لا يتعلق بلعبه في البرازيل أو إيطاليا".

وأضاف: "الأمر يتعلق أن يجد فريقاً ويلعب باستمرار ويجد الهدوء في حياته، أتمنى له كل الخير، يجب أن يفكر في مستقبله ومشواره".

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وحول أزمة الثنائي ماورو إيكاردي وباولو ديبالا: "إيكاردي لاعب يضمن لك 20-25 هدفاً في الموسم، لا يعجبني ما حدث، ولكن لا يزال صغيراً وبإمكانه حل الأمر".

وأضاف: "ديبالا لاعب يعجبني كثيراً، برأيي التبادل بين الثنائي ليس الحل لأنني أرى أن الثنائية بينهما ستكون مثالية".

وواصل مدرب إنتر السابق: "لوكاكو مع إنتر أمر مميز، يملك القوة البدنية والسرعات، لم أشاهده كثيراً، وكونتي يعرفه أفضل مني".

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وحول التنافس في الدوري: "يوفنتوس يسبق الجميع لأنه فاز في الأعوام الثمانية الأخيرة، إنتر دعم صفوفه بشكل مميز ولكن غير شكله والاستغناء عن إيكاردي وبيريشيتش ليس سهلاً".

وختم: "ولكن إنتر أضاف 4-5 عناصر مميزة، لا يزال مبكراً الحكم على الفريق وقدرته على المنافسة، لا يجب نسيان خطورة نابولي، برأيي هو الأقرب لمنافسة يوفنتوس".

وينطلق الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل بقمة نابولي وفيورنتينا، بينما يحل يوفنتوس ضيفاً على بارما.