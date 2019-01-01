مانشيني: الناس يضحكون حينما أمدح زانيولو ومستقبله

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي حول المواهب الصاعدة في إيطاليا خلال الفترة الأخيرة، وخص بالذكر نجم روما زانيولو. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان مانشيني قد أشاد من قبل بزانيولو حين كان لاعبًا في صفوف فريق الشباب بنادي إنتر ميلانو، حيث كان يرى أنه مشروع لاعب كبير وقتها.

وحول نفس الللاعب، جدد روبيرتو مانشيني الإشادة بزانيولو، وطالب من الجماهير الإيطالية الصبر عليه وعدم أثقال كاهليه بالضغوط من الآن حتى ينضج.

وأضاف مانشيني: "زانيولو لاعب رائع، ولكنه أصبح حديث الجميع سريعًا، وهذا من الممكن أن يأتي بنتيجة سلبية على اللاعبين الصغار في السن"

وتابع: "لا أعلم لماذا يضحكون حينما أشيد به، ربما لأنني فعلت ذلك من قبل وضحكوا أيضًا، ولكن الأيام أثبتت أنه بالفعل يمتلك إمكانيات كبيرة"

يذكر أن زانيولو كان قد انضم إلى صفوف روما قادمًا من إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، مقابل انتقال سانتون وناينجولان إلى إنتر ميلان.