مانشيني: الموت يؤلمنا وإيطاليا ستفوز باليورو

مانشيني يبعث رسالة عاطفية للجماهير الإيطالية

أدلى المدير الفني للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني بتصريحات عاطفية، بعد ارتفاع أعداد ضحايا وباء كورونا في بلاده مؤخرًا.

وتعد إيطاليا ثاني أكثر دول العالم تضررًا من الفيروس، بسقوط أكثر من 100 قتيل، بخلاف عشرات الحالات المصابة.

وقال المانشيو في مقابلة مع شبكة "راي" التلفزيونية "كان لدينا قائمة جاهزة إلى حد ما وتم الاتصال بهم، ولم يكن لدينا سوى القليل من الشكوك التي ينبغي حلها في اللحظات الأخيرة.

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وأضاف "إذا تأجلت بطولة أمم أوروبا لمدة عام، فسوف تتغير بعض الأشياء، إذ سيحصل كيليني على خبرة أكثر عام، وزانيولو لن نجبره على العودة من الإصابة بغض النظر عن موعد اللعب".

وعن رأيه في الأوضاع الصعبة التي تعيشها إيطاليا بسبب الوباء التاجي، قال "يجب أن نترك اللاعبين في منازلهم، فهم محترفون ويعرفون ماذا يفعلون، وعلينا أن ننتظر ليوم الثلاثاء لنفهم ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد تأجيل اليورو أم لا، لأن هناك أشياء أكثر أهمية".

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وختم حديثه "نستطيع الفوز باليورو في غضون عام، لكن الشيء المهم الآن صحة الجميع قبل العودة إلى الملعب، وحقًا رؤية الناس يموتون هذه الأيام يؤلمنا كثيرًا".

الجدير بالذكر أن قرعة اليورو أوقعت المنتخب الإيطالي في المجموعة الأولى رفقة تركيا، ويلز وسويسرا.