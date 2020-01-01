مانشيني: استقريت على قائمة إيطاليا ليورو 2020

روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا يؤكد استقراره على معظم قوام قائمة بطولة يورو 2020.

كشف روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن استقراره على معظم القوام الأساسي لفريقه في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام الصيف القادم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مانشيني وأكد خلالها أن بطولة يورو 2020 ستكون صعبة على جميع الفرق المشاركة بها.

وقال مانشيني: "لقد قررت بالفعل معظم قائمة منتخب إيطاليا الخاصة ببطولة يورو 2020، الأمر محبط بعض الشيء بسبب إصابة زانيولو حيث كان سيوفر لنا خيارات إضافية لكننا نملك خطي وسط وهجوم مميزان".

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وأضاف: "كيليني يقوم بعمل رائع وهو أكثر لاعبي الفريق خبرة في الوقت الحالي والجميع في المنتخب يعتمد عليه لذلك هو هام للغاية بالنسبة لنا".

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وأكمل: "عدم وجود أعداد كبيرة من نفس الفرق هو أمر جيد بالنسبة لنا فنحن بتلك الطريقة نمثل كل إيطاليا وندرك أننا نستطيع أن نقوم بشيء مميز".

وأردف: "علينا أن نتحسن الآن لكن التحسن لن يعني أننا سنذهب ونحقق الفوز بالبطولة، لا تنقصنا الدوافع بكل تأكيد بالأخص بعد الغياب عن كأس العالم الماضية".

وأنهى تصريحاته: "نعلم أن فريقنا قوي لكن اللعب أمام المنتخبات الأقوى هو المؤشر الحقيقي لنا، وأنا مؤمن بقدرتنا على تقديم بطولة جيدة".

جدير بالذكر أن منتخب إيطاليا كان قد وقع في مجموعة واحدة رفقة سويسرا وويلز وتركيا وهي المجموعة الأولى وسيخوض كل مبارياته في روما.



