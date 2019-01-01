مانشيني: إيطاليا من أمم القمة في كرة القدم

مدرب إيطاليا سعيد بالفوز على البوسنة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا سعادته بنجاح الفريق في قلب تأخره أمام البوسنة بهدف إلى الفوز 2-1، في الجولة الرابعة لتصفيات يورو 2020.

وقال مانشيني عقب المباراة لراي سبورت:"كل المباريات صعبة خاصةً في نهاية الموسم. البوسنة تملك الكثير من اللاعبين المميزين فنياً، لذلك علمنا أن الأمور ستتعقد".

وأضاف:"ربما كنا أقل تماسكاً في الشوط الأول، ولكننا تحسنا بعد الاستراحة. ليس من السهل قلب مباراة مثل كتلك وهو ما اضطرنا لأخذ بعض المخاطرات".

وتابع:"لقد سيطرنا على الشوط الثاني وكنا الأجدر بالفوز، ربما لم نضغط بشكل جيد وكنا مرهقين، وهو ما سبب مخاطرتنا بالكثير من المرتدات".

وأوضح:"إيطاليا دائماً ما كانت من أمم القمة في كرة القدم، كل ما يجري أن هناك فترات تسير أفضل من فترات أخرى".

ورد إيطاليا بهدفي فيديريكو برناردسكي وماركو فيراتي على هدف البوسني إدين دجيكو مهاجم روما، ليحتفظ الأزوري بالصدارة بـ12 نقطة جمعها من مبارياته الأربعة.