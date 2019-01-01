مانشيني: أحب أن تلعب إيطاليا بأسلوب هجومي

روبيرتو مانشيني يتحدث عن أسلوب لعب إيطاليا قبل مواجهة البوسنة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا إنه يحب أن يرى منتخب بلده يلعب كرة قدم هجومية، وهذا الذي يسعى من أجله.

ويستعد منتخب إيطاليا لخوض مباراته المقبلة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 أمام منتخب البوسنة والهرسك مساء الإثنين.

وفازت إيطاليا في مباراتها الماضية أمام المنتخب اليوناني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، لتحقق انتصارها الثالث تواليًا في التصفيات وبأداء مميز هجوميًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ يونيو ٢٠١٩

وبخصوص أداء إيطاليا في المباريات الأخيرة، قال روبيرتو مانشيني إن كرة القدم الهجومية هي الهدف الذي جاء من أجله لتدريب منتخب الأتزوري.

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وأضاف مانشيني: "أمامنا فرصة للتحسن أكثر، سنحاول الظهور بشكل أفضل في كل مباراة، النسق التصاعدي هو الذي يجعلنا قادرين على المنافسة دائمًا"