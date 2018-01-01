إدارة مانشستر يونايتد ترصد 50 مليون إسترليني لسوق الانتقالات الشتوية

إدارة فريق مانشستر يونايتد تستعد لسوق الانتقالات الشتوية برصد 50 مليون جنيه إسترليني لدعم الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن إدارة فريق مانشستر يونايتد ستدخل سوق الانتقالات الشتوية المقبل بهدف دعم الفريق بكل السبل المناسبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" والتي أكدت أن إدارة النادي قد رصدت مبلغ مالي قيمته 50 مليون جنيه إسترليني لميركاتو يناير.

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ووضعت الإدارة مركز قلب الدفاع ضمن أولوياتها خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالإضافة لأن النادي سيحاول ضم لاعب وسط ملعب أيمن.

وتسعى الإدارة للخروج بالفريق من حالة التراجع الكبير الذي يعاني منها في الوقت الحالي بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وتعيين أولي جونار سولسكيار.

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ويأتي الوصول للمربع الذهبي وإنهاء الموسم والفريق متأهلًا لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ضمن أولويات إدارة مانشستر يونايتد للموسم الجاري.

جدير بالذكر أن إدارة مانشستر يونايتد كانت قد أعلنت عن فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو صباح الثلاثاء الماضي بعد ساعات من خسارة الشياطين الحمر أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.