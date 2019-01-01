ناجيلسمان يلمح لاقتراب هالاند من لايبزيج

النادي الألماني يخطف الصفقة من جميع الكبار

أكد جوليان ناجيلسمان مدرب نادي لايبزيج الألماني، أنه حظى بمحادثة جيدة مع إيرلينج هالاند مهاجم نظيره النمساوي سالزبورج، تمهيداً للانتقال لصفوفه في أقرب فرصة ممكنة.

هالاند تألق بشكل ملفت مع سالزبورج هذا الموسم، مما لفت أنظار العديد من الأندية الكبيرة للتعاقد معه، أهمها ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

ومع ذلك أكدت تقارير ألمانية أخيرة، أن اللاعب سيتجه للدوري الألماني من أجل الانضمام لصفوف لايبزيج خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ناجيلسمان قال عن هذه الأنباء:"حاولت أن أشرح فكرتي عن كرة القدم له بلغة إنجليزية جيدة، كانت محادثة إيجابية، ولكن لا يوجد أي شيء للإعلان عنه الآن".

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وأما عن توقيت ضمه في الشتاء أو الصيف المقبل:"لا توجد ضرورة لانتقاله لنا في الوقت الحالي، ولكن على كل حال نحن نبحث عن بعض التعزيزات".

جدير بالذكر أن صاحب الـ19 سنة نجح في تسجيل 28 هدف في 22 مباراة فقط خاضها مع سالزبورج هذا الموسم في جميع البطولات.