مانشستر يونايتد يواجه أستانة بمجموعة من الشباب

الفريق حسم التأهل بصورة كبيرة للدور القادم

قرر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، اصطحاب مجموعة أغلبها من الشباب لمواجهة أستانة بالدوري الأوروبي.

مانشستر يستعد لمواجهة الفريق الكازاخستاني على أرض الأخير، في إطار الجولة الخامسة لدور المجموعات، بعدما اقترب من التأهل لمرحلة خروج المغلوب.

سولشاير قرر منح الفرصة للبدلاء والشباب، وأبرزهم ماكس تايلور العائد من رحلة صراعه مع مرض السرطان.

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وجاءت القائمة المسافرة لمواجهة أستانة كالتالي:ماتي كوفار، ماكس تايلور، ديلان ليفيت، تيدين مينجي، أكسيل توانزيبي،ديشون برناردو، لارجي رامازاني، إيثان ليرد، إيثان جالبريث، أرانو بيجومال، دماني بوجالي، جيمس جارنر، تاهيث تشوج، أنخيل جوميز وماسون جرينوود.

ومن اللاعبين الكبار لم يسافر سوى الحارس لي جرانت، والمدافع لوك شو ولاعب الوسط الإنجليزي جيسي لينجارد.

ويحتل يونايتد المركز الأول بالمجموعة الثانية عشر بـ10 نقاط، مقابل 8 لألكمار الثاني، بارتيزان بلجراد 4 وأستانة بالمركز الأخير بلا نقاط.