مانشستر يونايتد يهزم بيرث بثنائية في حضور بوجبا وغياب لوكاكو

افتتح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رحلته التحضيرية استعداداً للموسم الجديد، بالفوز على فريق بيرث جلوري بهدفين نظيفين.

المدرب أولي جونار سولشار قرر الاعتماد على مزيج من العناصر الأساسية والاحتياطية، وبعض النجوم الشباب لمنحهم الفرصة بالوديات.

يونايتد لعب بالحارس الأرجنتيني روميرو، أمامه رباعي دفاعي مكون من دالوت، توانزيبي، أشلي يونج وفيل جونز.

وبالوسط جاء أندرياس بيريرا، نيمانيا ماتيتش، تشونج، وثلاثي هجومي جيسي لينجارد ودانيل جيمس وأنطوني مارسيال.

