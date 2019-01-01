مانشستر يونايتد ينضم للمهتمين بالحصول على خدمات كولوسيفسكي

نادي مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدمات اللاعب السويدي ديان كولوسيفسكي نجم أتالانتا المعار لبارما.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن اهتمام فريق مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات اللاعب السويدي ديان كولوسيفسكي نجم خط وسط بارما المعار من أتالانتا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب لفت أنظار البطل التاريخي للدوري الإنجليزي وجعلهم يسعون لضمه في أقرب وقت ممكن.

ولا يعد مانشستر يونايتد هو الفريق الإنجليزي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب الشاب حيث يسعى توتنهام هوتسبير وأرسنال وليفربول أيضًا لضمه قريبًا.

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ويأتي يوفنتوس وإنتر على رأس الأندية الإيطالية التي تسعى للحصول على خدمات صاحب الـ ١٩ عام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في يوليو.

وشارك اللاعب في ١٥ مباراة بكل البطولات هذا الموسم رفقة نادي بارما وكان ظهوره مميزًا حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة في ١٢٦٣ دقيقة لعبهم.

ويملك نادي أتالانتا في الوقت الحالي عقد اللاعب صاحب الـ ١٩ عامًا بينما يمضي هو فترة إعارة في نادي بارما ويقدم خلالها مستويات طيبة للغاية.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن نادي أتالانتا لن يفرط في خدمات اللاعب الشاب بأقل من ٣٠ مليون يورو سواء ليوفنتوس أو لإنتر.