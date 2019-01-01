مانشستر يونايتد ينضم لسباق الطامعين في أحد جواهر البوندسليجا

أكدت بعض الصحف الإنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد في طريقها لإتمام صفقة للمستقبل، بالحصول على توقيع أحد المواهب المتفجرة في ملاعب البوندسليجا.

وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إن المدير التنفيذي لليونايتد إد وودوارد، سيجتمع مع وكيل أعمال متوسط ميدان لاعب شتوتجارت اليافع كاباك، لوضع اللمسات الأخيرة على عقد ارتباطه بالشياطين الحمر.

واقترن اسم الموهوب التركي بأكثر من نادٍ كبير سواء داخل ألمانيا أو خارجها، في مقدمتهم بايرن ميونخ، ميلان ووست هام، إلا أن التقرير الإنجليزي راهن على فرص اليونايتد، ليس لقوته الشرائية التي تفوق بقية منافسيه على الصفقة، بل لرغبة اللاعب نفسه في ارتداء قميص عملاق البريميرليج.

ولفت المصدر أن تكاليف الصفقة بُرمتها لن تُكلف المسؤول البارز أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده، استنادًا إلى المسؤول السابق في آرسنال والحالي في النادي الألماني سفين ميليسينتات، الذي اعترف بصعوبة بقاء صاحب الـ19 عامًا لموسم آخر.

وفي حديثه مع شبكة "سكاي سبورتس"، قال ميليسينتات "يوجد شرط جزائي في عقده، ومن الواضح أن هناك أندية كبرى ستشعل السباق عليه، ونحن نتعامل بواقعية واحترافية معه".

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الجدير بالذكر أن كاباك، انتقل إلى صفوف شتوتجارت الصيف الماضي قادمًا من جلطة سراي، وفي موسمه الأول أبلى بلاءًا حسنًا، وبسن 18 عامًا، استطاع الظهور في 15 مباراة مع الفريق الأول على مستوى البوندسليجا، وهذا بفضل موهبته التي جعلته هدفًا لعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.