مانشستر يونايتد ينجو بنقطة من أولد ترافورد أمام ساوثامبتون

سقط مانشستر يونايتد في فخ ساوثامبتون بعد التعادل الإيجابي ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإنجليزي.

المباراة التي لعبت على "أولد ترافورد" شهدت هدفين الأول من مانشستر يونايتد عن طريق جادون سانشو والثاني من جانب القديسين عن طريق تشي آدامز، لينتهي اللقاء 1-1.

افتتح الشياطين الحمر التسجيل عند الدقيقة 21 عن طريق جادون سانشو بعد انطلاقة سريعة من ماركوس راشفورد الذي استقبل الكرة بعد تمريرة بينية من برونو فيرنانديش.

جادون سانشو بقميص مانشستر يونايتد خلال آخر مباراتين 👕🔴



🆚 ميدلزبره



أولى أهدافه في ملعب أولد ترافورد



🆚 ساوثهامبتون



أولى أهدافه في الدوري الإنجليزي على مسرح الأحلام pic.twitter.com/r2TQMHq6Ku — GOAL Arabia (@GoalAR) February 12, 2022

استمرت سيطرة أصحاب الأرض على نتيجة المباراة خلال أحداث الشوط الأول ومع نهاية الـ45 دقيقة الأولى، أٌلغي هدفًا بداعي التسلل لمانشستر يونايتد عن طريق بول بوجبا.

ومع بداية دقائق الشوط الثاني، أدرك الضيوف التعادل عند الدقيقة 48 عن طريق تشي آدامز بعد تمريرة سحرية من محمد اليونسي ليسددها آدامز من يسار منطقة الجزاء وتسكن الشباك.

وشهد اللقاء تهديد أكثر من مرة من جانب رونالدو لكن حارس المرمى كان بالمرصاد، كما سجل هدفًا في الدقيقة 72 لكن أُلغي بداعي التسلل عند الدقيقة 72.

صدق أو لا تصدق 😳



كريستيانو رونالدو قام بمراوغة الحارس، ثم فشل في تسجيل هذه الكرة ❌



مدافع ساوثهامبتون أبعدها من أمام المرمى بكل براعة 👏 pic.twitter.com/L7LHt66RS2 — GOAL Arabia (@GoalAR) February 12, 2022

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده عند النقطة 40 في المركز الخامس متساويًا مع وست هام صاحب المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

بينما رفع ساوثامبتون رصيده عند النقطة 29 في المركز العاشر مبتعدًا عن برايتون صاحب المركز التاسع بفارق نقطة وحيدة.





