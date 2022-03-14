مانشستر يونايتد يناقش هدم أولد ترافورد ضمن خطط التطوير!

كشف أحد مسؤولي نادي مانشستر يونايتد عن وجود مناقشات حول الطريقة الأمثل من أجل تجديد أولد ترافورد، الملعب التاريخي للشياطين الحمر.

جاء هذا عبر حوار أجراه كلوت روش رئيس العمليات التنفيذي في النادي الإنجليزي مع أحد المواقع الجماهيرية قبل ساعات.

روش قال: "بالحديث عن تطوير الملعب فمنذ الاجتماع الأخير ونحن نتحدث مع مجموعة من شركات المقاولات العالمية الذين يسعون لمساعدتنا في عملية تطوير أولد ترافورد".

وأضاف: "عقولنا مفتوحة لكل الخيارات، وهدفنا الأهم هو تحسين تجربة التواجد لمشاهدة المباريات بالنسبة للجماهير".

النادي لا يمانع فكرة إعادة البناء بشكل كامل بعد هدف الملعب التاريخي، بالرغم من التكلفة الكبيرة لهذا الأمر.

في الوقت نفسه تبحث الإدارة عدة خطط أخرى من أجل تطوير الملعب، من ضمنها تمديد المدرج الجنوبي لما بعد خط السكة الحديد الواقع خلفه.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة عقب مرور 29 جولة.