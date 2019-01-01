مانشستر يونايتد ينافس توتنهام على ضم نجم وسط ليستر

تألق خلال فترة إعارته من موناكو

دخل الثنائي مانشستر يونايتد وتوتنهام، في صراع محتدم من أجل التعاقد مع يوري تيلمانس لاعب وسط موناكو المعار لليستر سيتي.

تيلمانس انتقل لليستر قادماً من موناكو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليتألق بشكل لافت مع الثعالب.

وهو ما لفت أنظار العديد من الأندية، والتي تترقب عودة الدولي البلجيكي لموناكو بعد نهاية إعارته مع ليستر.

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شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت اهتمام يونايتد وتوتنهام بالحصول على خدمات اللاعب بشكل دائم.

مانشستر ومدربه أولي سولشار، والرغبة في تدعيم خط الوسط، نظراً للتكهنات حول مستقبل بول بوجبا، وفشل البرازيلي فريد في إثبات نفسه.

وكذلك توتنهام الذي لم يتعاقد حتى الآن مع لاعب بديل لموسى ديمبيلي الذي رحل عنه في يناير.

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وعلى الجانب الآخر يطمح ليستر في مقاومة جميع المحاولات، وتحويل إعارة تيلمانس من إعارة إلى شراء نهائي.

ويطمح موناكو الخروج بأكبر سعر ممكن نظير بيع اللاعب، لاستغلال المنافسة الشرسة على ضمه، بعد ظهوره المميز في النصف الثاني من الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

جدير بالذكر أن اللاعب نفسه قد أكد في وقت سابق، أنه يتوقع العودة لموناكو، إلا إذا تحرك أحد الأندية لضمه.