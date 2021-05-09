مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على أستون فيلا ويؤجل تتويج سيتي باللقب السابع

مانشستر يونايتد ينجح في قلب الطاولة أمام أستون فيلا ويؤجل تتويج مانشستر سيتي بلقبهم السابع في الدوري الإنجليزي.

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره أستون فيلا في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

ذلك الفوز أجل تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي السابع في تاريخهم، حيث انتظرت كتيبة بيب جوارديولا تعثر الشياطين الحمر اليوم.

هدد مانشستر يونايتد مرمى أستون فيلا عدة مرات في أول ثلث ساعة من عمر المباراة، وكاد لوك شاو وبوجبا وفريد وفيرنانديش وجرينوود أن يتقدموا في النتيجة لفريقهم، لكن دون توفيق وفي ظل تألق كبير لدفاع وحارس مرمى أستون فيلا.

وعلى عكس سير اللقاء سجل بيرتراند تراوري هدف التقدم لأستون فيلا من خطأ دفاعي وبتسديدة مذهلة فشل دين هندرسون في التعامل معها.

عاد مانشستر يونايتد وحاول تعديل النتيجة من جديد عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ 39 من عمر اللقاء، لكن إيمليانو مارتينيز حارس المرمى تصدى لها بقوة.

وكاد ميسون جرينوود أن يعادل النتيجة في الدقيقة الـ 41 من عمر اللقاء، لكن حارس المرمى كان للكرة بالمرصاد ومنعها من سكون شباكه.

ومع صافرة نهاية الشوط الأول كاد أولي واتكينس أن يضيف الهدف الثاني لأستون فيلا ويصعب مأمورية مانشستر يونايتد في الشوط الثاني، لكن دين هندرسون تصدى لتسديدته القوية.

وفي الشوط الثاني حصل بول بوجبا على ركلة جزاء حولها برونو فيرنانديش لهدف التعديل في الدقيقة الـ52 من عمر اللقاء على يمين الحارس الذي ذهب للجانب الأيسر.

وفي الدقيقة الـ 65 أضاف ميسون جرينوود الهدف الثاني من تمريرة بيساكا، بعد أن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء والتف وسددها بقوة في الزاوية الضيقة لمرمى مارتينيز.

وأضاف البديل إدينسون كافاني الهدف الثالث ليقتل اللقاء في الدقيقة الـ 88 من رأسية رائعة بعد عرضية ماركوس راشفورد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 70 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 80 نقطة.