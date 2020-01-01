مانشستر يونايتد يقترب من تعيين مدير رياضي جديد

للمساهمة في العديد من الملفات أهمها الانتقالات

يدرس نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع مدير رياضي جديد للفريق، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لمساعدة إيد وودوارد المدير التنفيذي والمدرب أولي جونار سولشاير بمختلف الملفات الهامة.

النادي الإنجليزي وضع ضمن ترشيحاته كل من أنتيرو هينريكي ورالف رانجنيك، تمهيداً للتعاقد مع أي منهما قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صحيفة "إنديبيندنت" البريطانية، كشفت عن دخول المفاوضات مع هينريكي في مرحلة متقدمة جداً، حيث يعتبر هو المرشح الأقوى لنيل هذا المنصب.

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وأوضحت أن صاحب الـ51 سنة وافق بالفعل على شروط تعيينه كمدير رياضي لمانشستر، كتجربة جديدة له بعدما عمل لفترة مع باريس سان جيرمان.

ومع ذلك مازال رانجنيك في الصورة، بناء على رغبة العديد من الشخصيات الهامة بإدارة مانشستر، لثقتهم الكبيرة في خبرة الألماني بمجال كرة القدم، وإدارته الحالية لمؤسسة "ريد بول".

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ويمتلك رانجنيك معرفة كبيرة جداً في اللعبة، من خلال عمله كمدير فني سابق للايبزيج، ومهمة إقناعه لن تكون صعبة، نظراً لرغبته في الانتقال للدوري الإنجليزي.

ويأتي التعاقد مع مدير رياضي جديد، كخطوة مستحدثة على النادي، بعد وجود رفض تام بوجود هذا المنصب من الأساس بعد رحيل السير أليكس فيرجسون.