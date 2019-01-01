مانشستر يونايتد يفقد ماتيتش بسبب الإصابة لمدة شهر

نيمانيا ماتيتش نجم وسط ملعب فريق مانشستر يونايتد يبتعد عن الملاعب لمدة شهر كامل بسبب الإصابة التي تعرض لها في التدريبات بالأمس استعدادًا لليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن فريق مانشستر يونايتد سيخوض مباراة الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي اليوم ضد ليفربول بدون نجم وسط ملعبه نيمانيا ماتيتش.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" حيث أكدت أن اللاعب قد تمتد فترة غيابه عن الملاعب لشهر كامل يبدأ من تاريخ إصابته.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في تدريبات فريق مانشستر يونايتد بالأمس استعدادًا لمواجهة ليفربول على ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

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وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأسبوع المقبل من أجل تحديد السبل المثلى من أجل تلقيه العلاج وتحديد موعد دقيق لعودته للملاعب من جديد.

ويعاني مانشستر يونايتد من مشكلة حقيقية أمام فريق باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا حيث يغيب عنه بالفعل بول بوجبا بسبب الإيقاف.

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيدخل مباراة اليوم في ملعب أولد ترافورد ضد ليفربول وهو في المركز الرابع برصيد 51 نقطة بينما يحتل الريدز المركز الثاني برصيد 65 نقطة.